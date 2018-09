La familia de Burt Reynolds publicó una declaración luego de su muerte

La estrella Burt Reynolds falleció ayer en Florida a causa de un paro cardiopulmonar. El actor y comediante de 82 años había alcanzado la fama a finales de los ‘70, protagonizando películas como Deliverance, The Longest Yard y Smokey and the Bandit. Además, obtuvo una nominación al Oscar por su papel en Boogie Nights (1997) de Paul Thomas Anderson.

Hoy, su familia decidió publicar una declaración a la prensa en el que recuerdan con cariño al hombre detrás de la figura del espectáculo.

“Mi tío no era solo un icono de las películas, era un hombre generoso, apasionado y sensible que estaba dedicado a su familia, amigos, fanáticos y estudiantes de actuación“, expresó su sobrina, Nancy Lee Hess, en un comunicado.“Ha tenido problemas de salud, sin embargo, esto fue totalmente inesperado. Fue duro. Cualquiera que se rompa el coxis en un río y termine la película es duro. Y eso es lo que era. Mi tío estaba ansioso por trabajar con Quentin Tarantino [En Once Upon a Time in Hollywood] y el increíble elenco que se armó “.

En la pantalla chica, Reynolds protagonizó la longeva Gunsmoke e interpretó al detective Dan August en la serie de la ABC del mismo nombre, estrenada en 1970. También apareció como estrella invitada en varias series, siendo The X-Files una de ellas. Sus últimas participaciones fueron en la sitcom My Name is Earl y en Burn Notice.

En 2015 escribió su libro de memorias, titulado But Enough About Me.