¿Fan de las series criminales? Entonces el próximo martes 2 de julio, Universal TV te tiene una nueva opción perfecta para ti. Coroner, o conocida también como La Forense, estrena su primera temporada en punto de las 11 PM (MX/AR/CH/COL).

La serie es protagonizada por Serinda Swan, a quien seguro recordarás por dar vida a Medusa en Marvel’s Inhumans, esta vez la canadiense da vida a Jenny Cooper, una forense valiente y reciente madre viuda de un hijo adolescente. Desde la muerte de su esposo ella tiene una conexión particular con la muerte, la cual parece formar parte de su pasado. Ella se convertirá en una defensora de los muertos y de las personas más vulnerables que se encontrará en el camino.

El resto del elenco está formado por Roger Cross (The X-Files) como Donovan “Mac” McAvoy, un detective de policía que se asocia con Jenny; Eric Bruneau (Blue Moon) como Liam, la nueva vecina de Jenny y Ehren Kassam (DeGrassi: Next Class) como Ross, el hijo de 17 años de la protagonista. Además de la participación de Tamara Podemski (Rabbit Fall); Alli Chung (The Expanse); Lovell Adams-Gray (Second Jen) y Saad Siddiqui.

Coroner es una creación de Morwyn Brebner (Rookie Blue, Saving Hope) quien contó con la colaboración de médicos forenses, patólogos, detectives y policías reales que fueron consultados para la elaboración más precisa del guión, además de ayudar durante el rodaje para que la mayoría de las situaciones se sintieran reales.