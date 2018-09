La franquicia continuará durante 10 años en la televisión – The Walking Dead

Este año viviremos el adiós a Rick Grimes (Andrew Lincoln), el protagonista indiscutido de la exitosa serie zombie. Aunque muchos fans creen que este suceso marcará el final de The Walking Dead, lo cierto es que desde AMC tienen planes para extender la historia por, al menos, 10 años más.

“The Walking Dead es un universo que planeamos gestionar a lo largo de la próxima década”, dijo el CEO de la cadena, Josh Sapan. “Además, ese plan será cuidadoso para respetar el mundo de los fanáticos de ese universo”.

Los ejecutivos de AMC aún siguen apostando fuertemente por esta ficción post apocalíptica, a pesar de las bajas calificaciones que ha recibido en los últimos tiempos. Sapan nombró al spin off, Fear The Walking Dead, como una de las formas en que planean mantener viva a la franquicia. Por lo pronto, no hay novedades acerca de una posible nueva serie que expanda el mundo de la novela de Robert Kirkman.

La novena temporada de The Walking Dead debutará el el 7 de octubre.