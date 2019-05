La historia completa de este tan peculiar superhéroe – The Tick

Amazon estrenó la segunda temporada de su serie original sobre este peculiar superhéroe, y aquí te presentamos el recorrido completo de en la historia de esta verdadera revolución en el ámbito de los personajes supuestamente todopoderosos. Es momento que veas The Tick si es que no lo has hecho… o si ya estás harto de Los Vengadores.

1 . El cómic

La serie de The Tick está basada en un cómic de 1986 que es una burla (spoof) de los cómics de superhéroes, volviéndose así de de culto en los Estados Unidos: la revista Empire lo colocó como el número 28 de los cómics de todos los tiempos, IGN lo puso en el número 57 y Wizard lo rankeó con el número 187, y en un mercado tan saturado como el de los Estados Unidos eso es un gran honor. Es una creación del caricaturista Ben Edlund en la que se retrata un mundo lleno de superhéroes estrafalarios con un sentido de la justicia que raya en lo infantil o simple, y de supervillanos un poco ridículos. Los personajes de esta historia son, en cierto sentido, inocentes; fácilmente son engañados o vencidos a pesar de tener habilidades sobrehumanas, y es esto lo que precisamente quería reflejar Edlund: el mundo de los superhéroes es absurdo.

2 . La serie animada

La primera vez que The Tick saltó de los cómics a las pantallas de la TV fue en una versión animada en 1994 que duró tres temporadas en FOX. Esta representación pronto se volvió también de culto y tuvo una gran cantidad de reruns en diversas cadenas. IGN la colocó en el #6 de su lista de 100 Series Animadas en el 2009 considerándola “la primer gran parodia del género de los superheroes”, comparándola con el trabajo de Mel Brooks en Monty Python.

3 . Sitcom

La segunda vez que The Tick llegó a la TV fue en forma de sitcom, emitida a finales del 2001 por FOX y producida por Columbia TriStar. El piloto fue dirigido por Barry Sonnenfeld (Men in Black, The Adams Family) y producida por Larry Charles (Seinfeld). El personaje de The Tick fue interpretado por el genial Patrick Warburton (Seinfeld, Malcolm, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.). Dentro de los actores invitados que aparecieron en esta versión encontramos a: Ron Perlman, Christopher Lloyd, Kurt Fuller y David Foleyentre, entre otros. El tono era muy similar a lo hecho en la versión animada y a lo presentado en los cómics pero con un enfoque más adulto, aunque por razones de derechos tuvieron que crear a 2 personajes nuevos: Capitán Libertad y Batmanuel. La serie tuvo un éxito discreto, FOX no invirtió mucho en promoción por lo que fue cancelada después de 8 episodios a pesar de las buenas reseñas. Barry Sonnenfeld dijo “es lo mejor que he dirigido” y ha mostrado interés en hacer una película.

4 . Versión de Amazon

En 2016 Amazon produjo esta última versión teniendo una buena recepción de parte del público que llevó a la serie a una segunda temporada que se estrenó en Abril de este año. En esta ocasión The Tick es interpretado por Peter Serafinowickz (Guardianes de la Galaxia, John Wick 2, etc.) y cuenta con la participación de Jack Earle Haley (Watchmen) como The Terror. Esta versión, a diferencia de la anteriores, sitúa a los personajes en un entorno más “realista” y con más acción.

5 . Arthur

La versión de Amazon está centrada en el personaje de Arthur (Griffin Newman) el compañero de The Tick. En su mundo los superhéroes y los supervillanos son reales; sin embargo, ahora se vive una relativa calma ya que The Terror, el archienemigo de todos los superhéroes, lleva tiempo muerto, aunque Arthur no cree eso y consigue evidencia que demuestra que sigue vivo y se encuentra preparando algo grande. Sin embargo, nadie cree en sus advertencias. Todo se complica cuando encuentra un traje de polilla que le da ciertas habilidades y se topa con The Tick.

6 . El súperheroe

The Tick es un superhéroe musculoso enfundado en un traje azul; con habilidades como superfuerza “de 10 o tal ves 20 hombres o un autobús lleno de hombres” es casi invulnerable. Su superfuerza contrasta con su inocencia, ya que como no tiene memoria de su pasado cada cosa que descubre es nueva para él. Decide acompañar a Arthur ya que los villanos tratarán de recuperar el traje de polilla y continuar con el plan de regreso de The Terror.

7 . The Terror y Superian

The Terror es el archienemigo por excelencia, es el malo de la historia que quiere acabar con el mayor héroe de la ciudad, al que casi vence años atrás, o sea Superian (una parodia de Superman) un héroe super estrella que es invencible y que gracias a su trabajo ha hecho que varios héroes se retiren dedicándose a otras actividades. The Terror ha descubierto una forma de vencer a Superian y nadie parece que se vaya a interponer en sus planes hasta que descubre que Arthur y The Tick sospechan de su elaborado plan.

8 . Overkill

Arthur y The Tick encuentran ayuda en Overkill (una parodia de Batman), un héroe/vigilante que no tiene miedo en romper alguna que otra ley en su búsqueda de justicia. Su bote inteligente Wonderboat (una parodia del Auto Increíble pero versión bote y con tendencias homosexuales) funciona como guarida y como ayudante.

9 . Midnight el Súperperro

Para poder llegar a Superian recurren a la ayuda de un antiguo compañero: Midnight, un excompañero de Superian que es un perro labrador negro que ahora se ha retirado y se ha convertido en un escritor motivacional de gran éxito.

10 . El hombre muy grande

Una de las armas secretas de The Terror es convertir a un hombre común de tamaño normal en El Hombre Muy Grande y soltarlo desnudo por la ciudad para atraer a Superian a una trampa mortal. Es aquí donde nuestros héroes deben de usar todos los medios para poder detener el reino de The Terror.

Entonces…