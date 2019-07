La historia de los cómics terminará esta semana – The Walking Dead

Respecto a la serie de AMC, o las próximas películas basadas en el cómic, no se espera que esto que esto afecte a las producciones de alguna manera.

Los detalles del número 193 de The Walking Dead se mantienen en secreto como un medio para preservar los spoilers. Sin embargo, se sabe que el problema sigue a los personajes tras la trágica muerte de Rick. La forma en que la serie unirá todo en un arco no está clara, aunque el final impactante es una decisión interesante del escritor y creador de la serie Kirkman. La próxima edición se publicará el miércoles, con varias fuentes que confirman a ComicBook que será el último número.

“La muerte de Rick fue planeada por más tiempo que cualquier otra muerte en esta serie”, reveló Kirkman luego del #192. “He estado trabajando para lograr esto desde que empecé a escribir la primera edición. No lo hace más fácil, pero ha sido algo a lo que me he estado acostumbrando cada vez más a medida iba pasando el tiempo”.

Kirkman afirma que sabía que Sebastian sería el responsable de la muerte de Rick durante años: “Incluso antes de que presentáramos a Sebastian Milton (en el número 177), sabía que él mataría a Rick Grimes. Durante casi una década sabía que Rick elegiría preservar la mancomunidad sin importar el costo y que eso le costaría su vida”,

“He dicho en entrevistas durante muchos, muchos años que todos mueren en esta historia, y que incluso Rick Grimes no sobrevivirá hasta el final. Si bien esta fue siempre la historia de Rick, no significa que deba estar vivo para estar presente en la serie. Esta es la historia de un mundo profundamente afectado por ese hombre, como veremos a partir del próximo número… pero no es exclusivamente la historia de Rick”.

¿Cuál será el final de The Walking Dead? ¿Habrá sido todo un sueño? ¿Morirán todos y quedarán sólo los zombies? ¿Encontrarán la cura definitiva?