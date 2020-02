La historia de Roald Dahl volverá al cine como musical

Matilda, una de las clásicas historias de Roald Dahl, volverá a ser llevado al cine. Pero esta vez no se trata de un remake, sino de la adaptación de la obra musical la que será adaptada al formato cinematográfico.

Netflix y Sony Pictures a través de TriStar, la compañía que produjo la adaptación de 1996, se han unido para llevar esta historia hasta las salas de cine del Reino Unido y posteriormente a todo el mundo a través de la famosa plataforma de streaming.

Hasta el momento ninguna de las dos partes ha hecho un anuncio oficial debido a que aún se encuentran en negociaciones sobre el costo de producción que absorberá cada una. Recordemos que este no es el único acuerdo entre las dos compañías, ya que también están trabajando en la nueva versión live-action de He-Man and the Masters of the Universe.