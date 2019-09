La historia real detrás de la nueva película de Jennifer Lopez

El punto de quiebre de la trama se ve en la figura de Elizabeth , una periodista del New York Magazine , comience a investigarlas. Ella pone en peligros el “negocio”, así que las chicas deberán afianzar su lealtad por encima de todo.

A principios de Septiembre se estrenó una nueva película protagonizada por Jennifer López acompañada de un elenco juvenil con caras conocidas como Lili Reinhart , Julia Stiles , Keke Palmer y Cardi B . También conocida por las Estafadoras de Wall Street , en Hustlers conoceremos a un grupo de bailarinas de striptease que, unidas, estafan a clientes, pero no a todos, son muy selectivas: solamente ricos magnates de Wall Street , y para darle un giro a lo Robin Hood , todo está enmarcado en el contexto de la crisis financiera de 2008 .

La historia, está inspirada en un artículo de la periodista Jessica Pressler que fue publicado en New York Magazine en 2015. En el mismo la autora contaba la historia de cómo la crisis de 2008, para muchos la peor crisis financiera de la historia, que trajo el cierre de muchas tiendas en New York. Lo que se inspiró la realización de la película no fue solo esta crisis financiera sino que las strippers reales Samantha Barbash, Roselyn Keo, Karina Pascucci y Marsi Rosen comenzaron, se podría decir, una carrera delictiva.