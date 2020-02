La idea de la serie de Cassian Andor surgió antes del estreno de la película

El actor mexicano Diego Luna reveló que la próxima serie de Disney + centrada en su personaje de Rogue One, Cassian Andor, ha estado cocinándose desde hace un par de años atrás.

Promocionando la nueva temporada de su serie Narcos: México, Luna discutió con IMDb cuándo fue la primera vez que se habló de este proyecto y la fecha nos ha sorprendido.

“Lo dijimos como broma muchas veces, pero luego ya no era más una broma. Creo que la idea surgió cuando estábamos cerca de estrenar la película [Rogue One]. Pero pensé que [la serie] nunca iba a suceder. Realmente me preparé para disfrutar el viaje y luego alejarme, y volver a ser parte del público”, explicó Luna.

Previamente te contamos que la serie se grabará este año, profundizará en el pasado del personaje y contará con la presencia de su pequeña hermana.