Hablar sobre el último episodio de Watchmen es una de las cosas más difíciles que me han tocado escribir. La serie de HBO ha logrado en los 8 episodios que hemos visto hasta ahora ir superándose una y otra vez para dejarnos sin aliento y sólo nos queda uno para llegar al final de temporada y, realmente, no sabemos qué esperar.

Dr. Manhattan no solo nos confiesa que, lo que vemos en Marte no es verdaderamente él, sino que él mismo se escondió durante mucho tiempo en Europa , la luna de Júpiter donde ahora confirmamos que se encuentra Adrian Veidt. Mr. Philips y Mrs. Crookshanks son réplicas de una pareja que ha conocido Manhattan antes de ser Manhattan , cuando solo era un niño hijo de un relojero, Jon Osterman , al llegar a América escapando de la guerra y que le han ensañado todo acerca de ser un Dios al regalarle su primera Biblia y a quienes ha prometido dedicar su vida a crear algo bello.

Mientras lo vemos ir y venir por su historia, nos enteramos que fue Angela la que terminó concibiendo la idea de que Dr. Manhattan se escondiera en el cuerpo de un hombre anónimo como Calvin y quien, finalmente, lo impulsara a pedirle ayuda al mismísimo Adrian Veidt para dejar de ser el Dios que era, el omnipotente y omnisciente que todo lo sabía, para poner en su cerebro el dispositivo que lo ayudara a olvidar quién era. Claro, vivir con alguien que experimenta todo el tiempo de manera simultánea y lo sabe todo no es fácil para nadie y menos para Angela, que está muy acostumbrada a ser una mujer independiente y segura de sí misma.

Lo terrible de este episodio es que, a pesar de saberlo todo, Dr. Manhattan no hace nada para detener su terrible destino: ser eliminado por un aparato de taquiones en manos de la 7ma Kaballería tras pasar muchos años escondido dentro de Calvin. ¿Por qué Manhattan no evita la tragedia que lo separará para siempre de Angela y de la familia que han construido juntos? ¿Acaso hay alguna treta que nosotros no estamos viendo?

Una de las teorías más fuertes de cara al final es que Dr. Manhattan ha pasado sus poderes a Angela Abar esa misma noche que se conocieron en el bar. Él mismo dijo que podía hacerlo. Está, además, el misterio de porqué camino sobre el agua de la pileta de la casa de Angela y Calvin, sosteniendo que serviría para más tarde. ¿Acaso es un don que Angela deberá recordar para cuando deba utilizarlo? ¿Es posible que la nueva adaptación de HBO no solo se anime a mostrar un Dr. Manhattan de apariencia negra, sino, además, mujer?