La mamá de Annalise Keating regresará para los episodios finales – How To Get Away With Murder

Los episodios finales de How To Get Away With Murder están a la vuelta de la esquina y Deadline ha confirmado que volveremos a ver a la mamá de Annalise Keating, Ophelia Harkness, quien es interpretada por Cicely Tyson.

Asimismo, el sitio develó que Anne-Marie Johnson (In Living Color) ha sido fichada para dar vida a Kenda Strauss, la elegante y poderosa abogada defensora de Michaela Pratt (Aja Naomi King), quien fue acusada por el FBI de matar a su exnovio y compañero Asher (Matt McGorry).

Este papel marcaría su regreso al universo de Shondaland, después de aparecer en Grey’s Anatomy y For the People.

En el midseason de la sexta y última temporada descubrimos que Tegan ayudó a Laurel a huir, alguien mató a Asher, Annalise pudo haber fingido su muerte y Wes podría estar vivo.

How To Get Away With Murder regresa con su nuevos y últimos episodios a partir del 2 de abril a ABC.