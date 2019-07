La más importantes películas y series que hacen referencia a la llegada del hombre a La Luna

El día de hoy, 20 de Julio de 2019, se cumplen 50 años de la llegada del hombre a La Luna. El momento en que Neil Amstrong y Buzz Aldrin pisaron suelo lunar marcó el final de la Carrera Espacial que vivían EE.UU. y la entonces Unión Soviética. Este momento podría ser de los más grande en la historia de la humanidad debido a la travesía para lograr que la nave espacial Saturno V llevara a 3 hombres desde La Tierra hasta el espacio, específicamente a La Luna, donde se exploró un territorio desconocido.

La fascinación por ese momento ha inspirado a algunos cineastas y showrunners televisivos a retratar el momento en cine y televisión y a algunos otros a tomarlo como referencia para contar una historia relacionada a ello. Para celebrarlo, te presentamos un listado de películas y series relacionadas al tema que no te puedes perder.

1 . First Man (2018)

En primer lugar destacamos la más reciente de todas. First Man, una cinta dirigida por Damien Chazelle que se centra en la figura de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar La Luna. Más que una historia sobre el momento histórico, es una reflexión sobre el proceso al que se tuvo que enfrentar para llegar a poner un pie en el satélite natural de La Tierra. Las complicaciones del viaje se dan por entendidas para mostrar las complicaciones de los seres que podrían haber muerto, como muchos otros anteriores a ellos, en la misión.

2 . Hidden Figures (2016)

Tal como lo menciona el título en español, esta historia hace honor a los talentos ocultos que llevaron a que la NASA lograra ganar la Carrera Espacial a la que se enfrentaban contra los rusos. A partir de la figura de 3 mujeres, que además representaban a muchas más, se logró hacer un gran avance en los cálculos matemáticos y a nivel ingeniería necesarios. Además, es una historia donde se le dio un golpe al racismo en pro de la ciencia.

3 . Apollo 13 (1995)

Aunque esta cinta protagonizada por Tom Hanks no es propia del 50 aniversario de la llegada del hombre a La Luna, es digna de recordarse porque trata sobre una de las misiones que siguieron años después para poder lograr nuevamente la proeza histórica. Podemos ver el trabajo de los hombres en las instalaciones en la NASA por rescatar a la tripulación y cómo esta misma trabaja desde la nave para regresar sanos y salvos a La Tierra.

4 . Forrest Gump (1994)

Nuevamente Tom Hanks en el listado. Esta vez con la ya clásica película Forrest Gump, misma que nos cuenta la vida de este curioso hombre y cómo el destino lo llevó a estar presente o como los diferentes momentos históricos de la humanidad influyeron en su vida. En la película solo se hace un pequeño guiño a ese momento, dando a entender que la habilidad de Forrest jugando ping-pong era más espectacular que una misión a La Luna.

5 . From the Earth to the Moon

¡Por tercera vez, Tom Hanks vuelve a aparecer en la lista! Y lo hace de nuevo Ron Howard, director de Apollo 13. Este último logró retratar la historia del Apollo 11 en una serie de HBO llamada From the Earth to the Moon. Pero la serie va más allá de una sola misión: a través de 12 episodios retrata la historia del Program Apollo que puso en marcha la NASA en la década de los ’60s y principios de los ’70s. Dato curioso: Bryan Cranston (Breaking Bad) interpreta a Buzz Aldrin y además HBO Go Latinoamérica la subió a su plataforma en días pasados.

6 . Mad Men – Waterloo (S07E07)

En la temporada final de Mad Men, la serie hace referencia al complicado e histórico momento a través de una de las campañas más complicadas (curiosamente) que se viviera en la agencia. Mientras todos trabajan por Burger Chef sucede el alunizaje; momentos después muere Bert Cooper y Don Draper se da cuenta de su lugar en la agencia. Ese pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad, resignificó en el protagonista un nuevo paso en su carrera y sobre todo en su vida.

7 . Transformers: Dark of the Moon (2011)

A diferencia de las antes mencionadas, el caso de la tercera parte de Transformers está planteado desde la ficción donde se dice que la misión a La Luna en realidad fue aprobada por el presidente John F. Kennedy para investigar algo que sucedió en el espacio muchos años antes y que los llevaría a descubrir la presencia de los Transformers.

8 . Men in Black III (2012)

Al igual que el ejemplo anterior, se trata de una historia de ficción donde vemos cómo los Hombres de Negro tendrán que usar la misión del Apollo 11 para mandar a un peligroso alienígena a La Luna donde será encerrado en una prisión que existe en ese lugar.

9 . Operation Avalanche (2016)

Por último no podíamos dejar fuera a Operation Avalanche, la cual hace referencia a la teoría que Stanley Kubrick (2001: A Space Odyssey) fue llamado para montar la escena del alunizaje en un estudio de cine, misma que después fue mostrada al mundo en vivo y acabar así con la Carrera Espacial.