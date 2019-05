¡Estamos impresionados!

La producción de HBO y Sky Atlantic, Chernobyl, se ha colocado en el lugar número 1 de la lista de “las mejores series de la historia” en el portal IMDb, de acuerdo a los votos de los usuarios.

Lo sorprendente es que la miniserie lleva apenas tres episodios emitidos de los cinco que consta su temporada y ha logrado superar a grandes series como Band of Brothers, Breaking Bad, The Wire y Game Of Thrones.

Por el momento Chernobyl tiene una calificación de 9.6 en el listado, pero no dudamos que tras finalizar, alcance un puntaje mucho mayor.

Protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson, la miniserie dramatiza uno de los eventos más catastróficos de la historia de la humanidad: la explosión que ocurrió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en la Unión Soviética.

En Latinoamérica, la serie se puede ver los días viernes en punto de las 10 PM a través de HBO y HBO Go.