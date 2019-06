La miniserie dramática se estrenará en HBO esta semana – Years and Years

El viernes 28 se lanzará Years and Years, el show que sigue la vida de la familia británica Lyons a partir de una noche crucial de 2019, a medida que enfrentan todas las esperanzas y temores que plantea un futuro desconocido.

Las experiencias de esta familia a lo largo de 15 años están conformadas por increíbles innovaciones tecnológicas y profundas disrupciones políticas y económicas. El programa juega con tantos elementos tecnológicos e inteligencia artificial como Black Mirror.

El programa de seis capítulos cuenta con creación, guion y producción ejecutiva de Russell T. Davies (Queer as Folk), y es protagonizada por Emma Thompson (Regreso a Howards End), Rory Kinnear (El Código Enigma), T’Nia Miller (Obediencia), Russell Tovey (Looking), Jessica Hynes (Paddington 2), Ruth Madeley (Cold Feet) y Anne Reid (Last Tango in Halifax).