La muerte de Cersei fue una vergüenza – Game of Thrones

Una vergüenza… El tratamiento hacia la figura de la persona más inteligente de Westeros fue una verdadera vergüenza. Estamos hablando de ella, la malvada de verdad de Game Of Thrones : Cersei Lannister .

Lost, Dexter, Alf, otras tantas: grandes series tocaron fondo en sus finales por no saber llevar a cabo un cierre digno, y ahora Game Of Thrones parece tomar la posta en ese derrotero detestable, que tira al fondo del océano lo que se construyó tan perfectamente. Ojo, acá el enojo es por el hecho artístico en sí, no somos haters profesionales…

Esto que pensamos no es propio, es compartido por el 90% del fandom de GOT. Y te lo demostramos en las próximas reacciones que levantamos de Twitter.

Enójate junto a nosotros.