La nieta de Elvis Presley protagonizará la nueva serie de Amazon Prime Video

Riley Keough, nieta de Elvis Presley, ha sido fichada para protagonizar la serie Daisy Jones and the Six de Amazon Prime Video que es una adaptación de la novela homónima de Taylor Jenkins Reid que cuenta la historia de la vocalista principal de una banda de rock ficticia.

La historia se ubica en la ciudad de Los Angeles en la época de los ’70s donde veremos cómo Daisy Jones emerge en la escena musical que está pasando por una serie de caídas de diversas bandas. El cumplimiento de su mayoría de edad le permitirá llegar al estrellato.

Algunos de los 12 episodios que conformará la primera temporada de la serie serán dirigidos por Niki Caro, quien además funge como productor ejecutivo junto a Reese Witherspoon, quien se sumó al proyecto previo a que existiera una propuesta concreta de adaptación.

Hasta el momento no hay más detalles de este proyecto.