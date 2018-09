La nostalgia musical entre patadas voladoras y traiciones – Cobra Kai

Ha pasado ya un tiempo desde que el spin-off de The Karate Kid , Cobra Kai , llegó a YouTube Red , y sí que ha sido aclamada como una obra maestra creativa y un éxito en las clasificaciones, con el servicio de transmisión que reportó 5.4 millones de visitas en el episodio el primer día y más de 15 millones de visitas en general, sumando todos los episodios ese mismo día. Y para los fanáticos de la música de la época de la película original, que llegó a los cines en el verano de 1984 , la serie de 10 episodios no decepciona.

Díaz se redime y escucha Lay It Down de la banda Ratt mientras estaba en su habitación practicando karate, y compensa su locura musical anterior (la que le supo pregonar a su sensei) al mostrarle a Lawrence un sitio web que ha construido: su teléfono suena una vez más, esta vez con el gran éxito de la banda Round and Round como el tono de llamada:

En otras partes de la serie, los televidentes escucharán canciones de Boston, Alan Parsons Project, Queen e incluso una nueva versión de la canción Young Hearts del grupo electro pop de los 80 llamado Commuter, mismo conjunto que apareció en la primera banda sonora de Karate Kid.

Lo más sorprendente es un breve momento de bromance entre Lawrence y LaRusso con el tema Take It on the Run de REO Speedwagon.