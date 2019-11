La nueva cinta de Scorsese profundiza sobre la evolución y las consecuencias de nuestros actos, pero…

Si hablamos de cineastas que han marcado una época de gloria dentro de la industria hollywoodense y que se han ganado a pulso un amplio respeto en cuanto a su forma de retratar un amor y un sentido íntimo cinematográfico, con una visión compleja sobre la narrativa que corresponde al propio lenguaje fílmico, Martin Scorsese sin duda sobresale de entre ellos, pues a lo largo de las décadas, el cineasta se ha encargado de impregnar con su propio estilo y sello cintas como Raging Bull (1980), Casino (1995), The Departed (2006), Shutter Island (2010) y The Wolf of Wall Street (2013), entre muchas más, y que justamente ahora, de la mano del líder en contenido por streaming, Netflix, nos entrega una nueva joya que pasará a los anaqueles de la historia cinematográfica. Estamos hablando de The Irishman o, como la nombraron en Netflix Latinoamérica, El Irlandés.