La nueva comedia de Amazon suma a Anne Hathaway y Tina Fey como protagonistas – Modern Love

La próxima comedia antológica de Amazon acaba de anunciar su reparto y está repleto de figuras estelares. Entre los protagonistas se encuentran la ganadora del Premio de la Academia, Anne Hathaway (Ocean’s Eight), la ganadora del Premio Emmy, Tina Fey (30 Rock), el nominado al Premio Emmy John Slattery (Mad Men) y el nominado al Premio de la Academia Dev Patel (Lion).

Titulada Modern Love, la serie de 8 episodios independientes explorará el amor en su multitud de formas, que incluyen amor sexual, romántico, familiar, platónico y propio.

El elenco está compuesto también por Catherine Keener (Get Out), Andy Garcia ( Ocean’s Eleven), Cristin Milioti (Black Mirror), Brandon Victor Dixon (Power), Olivia Cooke (Ready Player One), Andrew Scott (Sherlock), Julia Garner ( Ozark), Shea Whigham (Homecoming), Gary Carr (The Deuce, Downton Abbey ), Sofia Boutella (Kingsman: El Servicio Secreto) y John Gallagher, Jr. (The Newsroom).

Modern Love es una idea del cineasta John Carney (Once, Begin Again, Sing Street), quien escribirá, dirigirá y producirá. Emmy Rossum (Shameless), Sharon Horgan (Catastrophe, Divorce) y Tom Hall (Sensation) también se desempeñarán como directores.

La serie se encuentra actualmente en producción en Nueva York.