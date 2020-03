La nueva comedia de Chuck Lorre encuentra a su protagonista en Thomas Middleditch

El piloto de B Positive tendrá a Thomas Middleditch encabezando el elenco del nuevo proyecto de CBS del equipo de mamá de Marco Pennette, Chuck Lorre y Warner Bros. TV.

Escrita por Marco Pennette, B Positive se centra en Drew (Middleditch), un padre recién divorciado que se enfrenta a la búsqueda de un donante de riñón y que en sus momentos finales se encuentra con Gina (Annaleigh Ashford), una mujer de su pasado que se ofrece a ayudarlo. Juntos forman un vínculo poco probable y comienzan un viaje que cambiará sus vidas.

Middleditch viene de protagonizar seis temporadas de Silicon Valley en HBO, lo que le valió una nominación al Emmy. Además, recientemente coprotagonizó Godzilla: King of the Monsters y Zombieland: Double Tap, entre otros títulos.

Ashford, Middleditch, Kether Donahue y Sara Rue estarán presentes en el piloto del creador de The Big Bang Theory, Two and a Half Men y Young Sheldon.