La nueva dramedia inglesa que explora la sexualidad y enfrenta las controversias – The Bisexual

Si hay un tema controversial, incluso dentro del movimiento LGBT , es la bisexualidad. Las personas que se sienten atraídas por ambos sexos son comúnmente estigmatizadas como homosexuales reprimidos, dado que para algunos esta condición sexual solo representa una etapa de transición, que indefectiblemente siempre termina conduciendo a la homosexualidad. Además de la invisibilidad constante, las personas bisexuales deben lidiar con los mitos y falsos clichés que, entre otras cosas, venden una imagen caricaturizada donde la condición sexual parece ser en realidad una fantasía de consumo masculino. Como no todo es blanco y negro como nos han acostumbrado a pensar, este mes asistimos al estreno de The Bisexual , la nueva serie de Channel 4 que intenta romper con la dicotomía y brindar una mirada desprejuiciada sobre lo que la creadora define como “el último tabú“.

The Bisexual se suma a este nuevo aluvión de series creadas y protagonizadas por la misma persona y que, como en este caso, están basadas en su propia experiencia de vida. Desiree, quien nunca fue lesbiana como su personaje y desde un principio supo identificarse como bisexual, ha dicho que la serie no es en sí autobiográfica, sino que está inspirada en la gente que ella y Cecilia Frugiuele-su pareja y también co-escritora de The Bisexual-han conocido. La razón que la llevó a crear esta serie parece más que obvia: ella está cansada de la incomodidad que le produce llamarse a si misma bisexual ante una mirada ajena que piensa: “¿Por qué no eliges?”.

Cuando Leila inexplicablemente comienza a sentir atracción por el género masculino, su compañero Gabe se muestra dispuesto a ayudarla a transitar por este camino de exploración sexual. Al mismo tiempo, Leila intenta “desprogramar” a Gabe de la imagen trillada y poco feliz que tiene este sobre sus amigas lesbianas. Ambos conformar un dúo improbable, pero con el tiempo parecen complementarse más de lo que podríamos imaginar.