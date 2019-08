La nueva era del Doctor será exclusiva de HBO Max – Doctor Who

Primero fue exclusiva de Netflix, luego de Crackle (QEPD), después de Prime Video… ¡y ahora, la TARDIS volará a HBO Max!

Así es. WarnerMedia anunció hoy que como fruto de varias adquisiciones tras un acuerdo con BBC Studios, tendrán los derechos exclusivos para tener a Doctor Who, Top Gear, Luther, The Office y The Honorable Woman en su plataforma HBO Max.