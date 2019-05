La nueva película de Clint Eastwood está en camino

De la mano de Warner Bros., el veterano actor se está preparando para su vuelta a los cines luego del film La Mula, que se estrenó en 2018.

The Hollywood Reporter reveló que el director y productor cambió a Fox por Warner para realizar su próximo film, que está en los archivos desde 2014. Se trata de la película biográfica de Richard Jewell, un guardia de seguridad que ayudó a salvar vidas durante el bombardeo de los Juegos Olímpicos de Verano de Atlanta en 1996 y que fue acusado de ser el responsable del ataque.

Aclamado inicialmente como un héroe, Jewell pronto fue el principal sospechoso, ya que el FBI buscó en su casa dos veces. Un frenesí mediático lo pintó como un policía fallido con sobrepeso y un hijo de mamá, y rápidamente se convirtió en un chiste. Finalmente, fue liberado cuando la atención del país y los medios de comunicación pasó a otro tema. Murió en 2007 a la edad de 44 años.

La historia estará basada en American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, un artículo de Vanity Fair escrito por Marie Brenner en 1997. Jonah Hill iba a protagonizar el film junto a Leonardo Di Caprio, pero ahora ambos seguirán conectados al proyecto como productores. Tim Moore, Jessica Meier , Kevin Misher y Jennifer Davisson, socia de DiCaprio en Appian Way, también están produciendo.