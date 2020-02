La nueva película de Guillermo del Toro comenzó su rodaje

Después de casi 4 años de haber filmado The Shape of Water, el director Guillermo del Toro ha puesto en marcha el rodaje de su nuevo proyecto titulado Nightmare Alley (El Callejón de las Almas Perdidas, título en español) en la ciudad de Toronto, Canadá.

Tal como lo anunciamos desde hace tiempo, el elenco está conformado por grandes nombres de Hollywood entre los que se encuentran: Bradley Cooper (A Star Is Born), Cate Blanchett (Blue Jasmine), Toni Collette (Knives Out), Rooney Mara (The Girl with the Dragon Tattoo), Willem Dafoe (The Lighthouse), Richard Jenkins (Burn After Reading), David Strathairn (Good Night, and Good Luck.) y Ron Perlman (Hellboy).