La nueva película de Issa Rae y Kumail Nanjiani estrenará directamente en Netflix

A diferencias de otras distribuidoras que han decidido posponer sus estrenos para algún punto más adelante del año a causa del Coronavirrus, Paramount Pictures ha toma la decisión que The Lovebirds llegará a las pantallas del público a través de Netflix.

The Lovebirds reúne a las dos estrellas de HBO en la película dirigida por Michael Showalter (The Big Sick) a partir del guion de Aaron Abrams, Brendan Gall y Martin Gero (Blindspot).

Recordemos que esta no es la primera vez que un estreno cinematográfico de Paramount termina en Netflix. El caso más particular es The Cloverfield Paradox, la cual estrenó después de haber terminado el Super Bowl II.