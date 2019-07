La nueva película tendrá un elenco completamente distinto – Power Rangers

Hace dos años la franquicia lanzó una nueva cinta con un equipo repleto de protagonistas jovenes, pero al proyecto no le fue muy bien en cuanto a la recaudación.

La película de 2017 estaba integrada por Dacre Montgomery, Naomi Scott, Becky G, RJ Cyler, Ludi Lin, Bill Hader, Bryan Cranston y Elizabeth Banks; pero para el nuevo film tendremos un cambio de equipo.

Como vimos, la idea principal era hacer una secuela. La película había dejado un final muy abierto anticipando la llegada del Ranger verde, Tommy Oliver. No obstante, la recaudación no ayudó y ahora los planes son diferentes.

Dacre Montgomery, quien hizo del Ranger rojo, reveló a través de Ask Me Anything: “Creo que están trabajando en una nueva película pero no será conmigo o el resto del elenco. Así que habrá otra, pero no con nosotros”.

¿Quienes serán los nuevos Rangers?