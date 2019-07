La nueva plataforma streaming de WarnerMedia ya tiene nombre oficial

¡Malas noticias para nuestros bolsillos!

El próximo servicio streaming de WarnerMedia se llamará oficialmente HBO Max y tendrá en su catálogo (por completo y en exclusiva) una serie que es adorada por muchos: Friends.

La comedia dejará la plataforma de Netflix (en Estados Unidos) a principios de 2020, como ya se los habíamos adelantado meses atrás, para mudarse a su nuevo hogar. Pero esto no es todo, HBO Max también contará en exclusiva con las series The Fresh Prince Air y Pretty Little Liars.

Asimismo, las películas originales de Greg Berlanti y Reese Witherspoon y las nuevas producciones de The CW (Batwoman y Katy Keene) estarán disponibles en esta nueva plataforma.