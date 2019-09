La nueva producción con Orlando Bloom es más que una excelente serie sobre hadas – Carnival Row

Desde que Amazon Prime Video anunció que lanzaría una serie sobre hadas, protagonizada por Cara de Levinge y Orlando Bloom, nuestro eterno y amado Legolas de The Lord Of The Rings, estuve muy emocionada, no solo porque soy fan del género de fantasía, sino porque se vislumbraba como el próximo gran éxito de la plataforma.

Tras Good Omens y The Boys, no podía esperar menos de esta plataforma y, por supuesto, debo decir que no me decepcionó, pero tampoco me sorprendió como las dos ficciones que he nombrado anteriormente. Es una ficción regular y entretenida, pero que sin duda promete mucho más para su segunda temporada ya confirmada. Carnival Row es una mezcla de diferentes géneros entre los que destaca el thriller criminal y la fantasía (con reminiscencias del trabajo de Guillermo del Toro, quien en un principio estaba involucrado en el proyecto).