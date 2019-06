La nueva producción de Claro Video y Sony se estrenará este viernes – El Rey del Valle

El Rey del Valle, una comedia producida por Sony Pictures y Claro, tendrá su debut el 7 de junio a las 23 (MX) por Canal Sony.

El programa cuenta la historia de Luis Miguel Del Valle (Osvaldo Benvides), quien es un joven mirrey que intentó tener su propio negocio, un puesto de tacos orgánicos. Sin embargo, tras fallar en su aventura y con la urgencia de pagar una cirugía para su hermano, decide seguir los pasos de sus personajes favoritos de la televisión: los líderes de organizaciones criminales.

Luis Miguel y su mejor amigo Joed Contreras (Daniel Tovar) decidirán probar suerte en el mundo de las organizaciones criminales colombianas, total, ¿qué tan difícil puede ser? Sin embargo, ellos no saben que el mantra de ese mundo es que una vez dentro del negocio, no se puede salir de él. Se dará cuenta esa vida no es tan fácil como la pintan en los programas de televisión. Su inocencia y la de sus amigos los llevarán a pasar por divertidas y peligrosas faenas. Además, Luis se enamorará de la hija de un criminal mexicano, Margarita (Paulina Gaitán).

Así es la historia que presenta esta comedia original que rompe con los esquemas tradicionales y en donde veremos cómo el programa se burla de los criminales más famosos de la pantalla chica.

El show cuenta con 13 capítulos y está escrito por Juan Camilo Ferrand (Pablo Escobar, el patrón del mal).