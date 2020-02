La nueva serie de fantasía medieval de Netflix ya tiene teaser y fecha de estreno – The Letter for the King

¿Son fans de The Witcher o The Lord of The Rings? ¡La nueva serie de Netflix podría ser su próxima obsesión!

La plataforma streaming ha lanzado hoy el teaser trailer oficial de su adaptación televisiva de The Letter for The King.

El video nos presenta un campo de batalla y al príncipe sediento de poder que la ha ganado, al mismo tiempo que se nos explica sobre la existencia de una profecía que salvará al mundo de la oscuridad.

La ficción está cargo de Will Davies, quien escribió el guion de How To Train Your Dragon, y se basa en la novela homónima holandesa de Tonke Dragt.

Protagonizada por Amir Wilson (His Dark Materials), la serie sigue a Tiuri, un joven Caballero en entrenamiento, que se embarca en una misión épica para entregar una carta secreta al Rey de su nación.

En el camino, Tiuri se ve envuelto en una profecía mágica que anuncia el surgimiento de un héroe capaz de derrotar al despiadado príncipe. Pero si quiere sobrevivir a este viaje, tendrá que aprender lo que significa ser un verdadero Caballero y un verdadero líder.

El resto del elenco está conformado por David Wenham (Iron Fist), Omid Djalili (His Dark Materials), Peter Ferdinando (King Arthur: Legend of the Sword) y Ruby Serkis (National Treasure).

La serie debutará el 20 de marzo por Netflix.