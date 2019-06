El pasado domingo 16 de junio HBO completó su grilla nocturna, cerrando noches interesantísimas con el combo El jardín de Bronce , la serie argentina, que va a las 21 horas, la segunda temporada del exitazo Big Little Lies a las 22 y el estreno de Euphoria a las 23 , la versión americana del show israelí a cargo de Sam Levinson , con Zendaya como estrella protagonista.

Producida por Sam Levinson y Drake, entre otros, Euphoria sigue la historia de Rue, interpretada por Zendaya. Esta joven ha pasado los últimos meses del verano internada en rehabilitación luego de haber sufrido una sobredosis por su constante abuso de drogas. A pesar de la rehabilitación, Rue no tiene ninguna intención de mantenerse limpia, pero no es por una mera pose de rebelde. El personaje de Zendaya acumula desde muy pequeña toda suerte de diagnósticos encontrados en referencia a su salud mental, lo cual nos da la pauta de que, dentro de su cabeza, el mundo se ve muy diferente. A esto, se le suman tragedias familiares que lo único que le generan son deseos de escapar, de acallar el entorno aunque más no sea por unos segundos.

Junto a ella, un grupo de jóvenes de su edad que también estarán lidiando con problemáticas típicas de esta generación: drogas, sí, pero además el sexo como moneda corriente, el abuso, la exposición a través de redes sociales, etc. La presión por encajar, por formar parte de una masa homogénea que tanto caracteriza a la adolescencia se siente fuerte en el piloto de Euphoria, así como también la cantidad de situaciones violentas a las que estos jóvenes están expuestos.

Euphoria acierta en ubicarnos de buenas a primeras temporalmente: el personaje de Zendaya nació pocas horas después del atentado del 9-11 y, desde la salida del útero, ha estado expuesta a una sociedad constantemente en guerra, con la paranoia a flor de piel y de la que nadie les va a explicar nada. El desamparo de la generación Z, que intenta entender el mundo que cambia constantemente y que les exige hasta matarlos está excelentemente retratado.