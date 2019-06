La nueva serie de la franquicia será completamente diferente – The Walking Dead

Sabemos que las pasadas entregas de The Walking Dead y su spinoff Fear The Walking Dead no han sido bien recibidas por sus fans, pero todo parece indicar que el universo televisivo de estos zombies y sobrevivientes se renovará con su nueva serie.

“Será completamente diferente a las otras dos series. Estamos tratando de abrir estos nuevos mundos de The Walking Dead para mostrar otros rincones, diferentes tonos, diferentes aspectos. Esperamos que se complementen las unas a las otras”, explicó el jefe de contenido Scott Gimple a Alternative Mindz.

La nueva serie, aún sin título, constará de 10 episodios y comenzará a rodarse el siguiente mes para debutar en algún punto de 2020 como parte de la celebración del décimo aniversario de The Walking Dead.

Previamente se dijo que Matt Negrete, veterano escritor de este universo, servirá como showrunner.

La serie seguirá a dos jóvenes protagonistas y explorará la primera generación surgida después de la caída de la civilización.