La nueva serie de la franquicia ya tiene protagonistas – The Walking Dead

Variety confirmó que Alexa Mansour, Nicolas Cantu y Hal Cumpston protagonizarán la tercera serie derivada de la franquicia The Walking Dead, la cual aún no tiene nombre oficial, pero se espera debute en 2020.

Mansour, que ha trabajado en Madam Secretary, How to Get Away With Murder y The Resident, interpretará a una simpática rebelde cuyo sentido del humor enmascara la tristeza en su interior.

Por otra parte, Cantu (The Good Place) dará vida a un chico amistoso y experto en artes marciales, pero que es pequeño para su edad y Cumston Cumpston (Bilched), dará vida a un joven tímido y solitario que está agobiado porque su aspecto físico asusta a los niños.

Creada por Scott Gimple y Matt Negrete, la serie de 10 episodios se centrará en dos mujeres adolescentes y contará la historia de la primera generación surgida después de la caída de la civilización.

La producción de la serie comenzará este verano en Virginia.