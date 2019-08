La nueva serie del escritor de Sherlock fue comprada por la BBC – Vienna Blood

La serie austriaca Vienna Blood , basada en las novelas de Frank Tallis, la cual está escrita por Steve Thompson (Sherlock, Deep State) llegará a Reino Unido a través de la señal de BBC Two .

La serie cuenta con un multitalentoso elenco formado por Conleth Hill (Game of Thrones), Charlene McKenna (Ripper Street), Amelia Bullmore (Gentleman Jack), Jessica De Gouw (Dracula) y Luise Von Finckh (Gute Zeiten, Schlechte Zeiten).

Robert Dornhelm (Anne Frank: The Whole Story) y Umut Dag (Cracks in Concrete) fueron los encargados de dirigir esta serie que fue filmada en la capital austriaca bajo la producción de Red Arrow Studios.

Aunque no hay planes para su distribución internacional, la llegada de Vienna Blood a la BBC podría facilitar su llegada a mercados latinoamericanos a través de servicios como Netflix o Acorn TV.