La nueva serie documental de Discovery se podrá ver en canales públicos mexicanos – Why We Hate

Pero debido a la importancia del tema y para que esta pieza documental llegue a más personas, Discovery ha revelado que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se suma a la transmisión de esta serie a partir del próximo domingo 20 de octubre a las 10 PM y así de forma semanal hasta el 24 de noviembre para transmitir los 6 episodios que conforman la serie. Canal Once, Canal 22, Capital 21, TV UNAM y Canal 14 es donde se podrá ver esta producción estadounidense.

La serie está dirigida porGeeta Gandbhir y Sam Pollard (ganadores de un Emmy® por “When The Levees Broke: A Requiem in Four Acts”) quienes a través de su investigación y diversas entrevistas a especialistas darán un panorama al porqué del odio presente en nuestra vida diaria.

Algunos de los temas de odio que se expondrán son: las violentas rivalidades en las competencias deportivas, la retórica de odio en las redes sociales, y los acalorados desacuerdos que estallan en terrenos como la política partidaria, la raza, la religión y las creencias sociales.

Why We Hate, o ¿Por qué odiamos?, se estrenó el pasado domingo 13 de octubre en EE.UU., mientras que en México podrá verse a partir de mañana miércoles 16 de octubre en punto de las 10 pm por Discovery; y todos los domingos, a partir del 20 de octubre, a las 10 PM en los canales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.