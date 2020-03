La nueva serie limitada de Netflix demuestra que querer es poder – Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

El pasado 20 de marzo el gigante del streaming estrenó una serie limitada titulada “Self Made: Inspired by the life of Madam C. J. Walker“. Con solo 4 episodios, este show cuenta la historia de esta mujer que está registrada en el libro Guiness como la primera afrodescendiente en convertirse en millonaria.

Producida por Octavia Spencer, quien, además, interpreta a Madam C. J. Walker, y LeBron James, entre otros, esta serie limitada se basa en la biografía escrita por A’Lelia Bundes titulada On Her Own Ground.