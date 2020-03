Haciendo honor a su nombre, Desenfrenadas se siente tal cual como una serie sin rumbo y sin freno donde Martínez-Ulanosky, junto a 4 escritores más –3 de ellos primerizos de acuerdo a su perfil en IMDb– quisieron lograr un road trip que llevara a sus protagonistas por un viaje no sólo físico, sino también emocional, el cual se plantea, conscientemente, hasta mitad de la temporada conformada por 10 episodios. Esta decisión sin duda es de alto riesgo y una locura total para una serie nueva.

El carisma de sus cuatro protagonistas –Tessa Ia (Vera), Bárbara López (Rocío), Lucía Uribe (Carlota) y Coty Camacho (Marcela)– intenta rescatar la serie pese a las situaciones forzadas a donde llevan a cada uno de sus personajes, tanto de manera individual como grupal. Mientras avanza la historia conocemos el porqué cada una de ellas está huyendo de sus vidas: Rocío es una neurocirujana que vive presionada por el padre; Vera es una blogger de moda que intenta escapar de una relación absorbente y un fracaso laboral; Carlota es una poeta frustrada que busca su voz; Marcela es una bailarina exótica que intenta salvar a su hermano del criminal del pueblo donde ella vive. Desafortunadamente ninguno de sus grandes líos son tan importantes en la trama para llevar a sus personajes hasta el límite, pese a que existen situaciones donde se sugiere que ellas están viviendo sobre la cuerda floja. Aunado a esto, debemos mencionar las situaciones que se presentan en su viaje que no aportan nada a la historia. Todo esto, para colmo, está cargado de un discurso feminista ‘in your face’ que se siente poco orgánico, y a través del discurso verborrágico pretenden dar lecciones de vida a la audiencia haciendo uso del diálogo y no a través de la cámara, siendo este un producto audiovisual.