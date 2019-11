La nueva temporada adaptará más de una historia de Henry James – The Haunting of Hill House

Sabemos que la segunda temporada de The Haunting Of Hill House, The Haunting Of Bly Manor, se basará en la novela de terror de Henry James “The Turn of the Screw”, pero esta no será la única historia de fantasmas que veamos plasmada en la nueva entrega, de acuerdo al creador Mike Flanagan.

El director de Doctor Sleep contó a Slashfilm que “The Turn of the Screw” será una de las muchas historias que contarán en la nueva entrega, por lo que se diferenciará de las otras adaptaciones de este mismo material.

“A lo que yo tengo acceso, que no tiene ninguna otra adaptación de The Turn of the Screw tiene, es al resto de las historias de fantasmas de Henry James. Pienso en The Turn of the Screw como la columna vertebral de esta temporada, la línea que nos lleva de principio a fin. Pero también exploraremos The Jolly Corner y The Romance of Certain Old Clothes, y muchas otras historias extraordinarias de fantasmas que la gente no ha visto adaptadas antes”, explicó Flanagan.

Por si fuera poco, Flanagan dijo a EW que la nueva temporada será más aterradora que la pasada en un nivel visceral. ¿Se imaginan?