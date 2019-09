La nueva temporada tendrá una reunión de Charmed – Grey’s Anatomy

Holly Marie Combs y Alyssa Milano son dos de las estrellas invitadas de la temporada 16 de Grey’s Anatomy , la cual comienza el 26 de septiembre a través de la señal de ABC. Ellas interpretarán a dos hermanas, quienes tendrán que decidir si mantener viva o no a su hermana (no, no es ni Shannen Doherty o Rose McGowan ) que tiene muerte cerebral después de un accidente.

Además este episodio reunirá también a las chicas de Charmed con los escritores de la serie, Grey Krista Vernoff y Andy Reaser, quienes ahora fungen como productores de Grey’s Anatomy.

Hasta el momento Sony Channel no ha determinado la fecha de estreno de la nueva temporada en Latinoamérica. Mientras tanto mira el avance del primer episodio titulado Nothing Left to Cling To: