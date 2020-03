La obra maestra de la disrupción llega restaurada, pero…

La gente no era tan exigente, y muchas veces se dejaban llevar por las atractivas portadas que eran auténticas obras de arte (no como las de ahora que parecen estar hechas con el mismo template). Y así, muchas compañías se dedicaron a producir cintas que iban a este mercado. Películas que iban directo a VHS que solo con un buen arte y una escueta sinopsis como únicas herramientas mercadológicas. Y funcionaban.

Durante este boom varias compañías se dedicaron a hacer copias de bajísimo presupuesto en géneros como el terror, acción y ciencia ficción (y eróticas) que rápidamente se convirtieron en clásicos culto por la hilaridad de sus temas y el valor que tenían para hacer lo que las compañías grandes no podían. Full Moon Entertainment , Empire Pictures , Wizard Video , entre otras nos entregaron clásicos como Dreamaniac , Re-Animator , Robot Jox , Zombie 2 , y un largo etc.

Y entre estas compañías se encontraba Troma Entertainment, fundada por Lloyd Kaufman y Michael Herz, quienes primero se habían dedicado a producir, dirigir y distribuir comedias de tipo sexual como The First Turn-On! y Squeeze Play!, entre otras, que tuvieron gran éxito en el círculo casero. Tal éxito les sirvió para que en 1981 prestaran su infraestructura para que Louis Malle filmara su clásico My Dinner With Andre.

El modesto éxito de la compañía se debía en palabras de Lloyd Kaufman a que “ellos escuchaban a sus fans” como lo cuenta en el nostálgico documental VHS Massacre: Culti Films and the decline of Physical Media. Así, decidieron juntar en un nuevo film los deseos más profundos de sus seguidores: superhéroes, desnudos, comedia y gore. Esta mezcla dio como resultado The Toxic Avenger (El vengador tóxico).