La obsesión, el verdadero y único sello del cine de Martin Scorsese

Violencia, gángsters, Robert De Niro e impresionantes soundtracks (generalmente usando alguna pista de The Rolling Stones) son generalmente los primeros aspectos en los que se piensa cuando alguien habla de Martin Scorsese. En efecto, estos elementos son algunos de los cuales conforman sus películas más conocidas, como Goodfellas (1990), The Departed (2006) o, claro, Taxi Driver (1976), pero Scorsese cuenta con una amplia gama cinematográfica. Obras como Raging Bull (1980), Hugo (2011) o The Wolf of Wall Street (2013) (sin mencionar cintas menos conocidas por el público en general, como Kundun de 1997, The King of Comedy de 1982 o Age of Innocence de 1993), carecen de las características antes mencionadas, o las tienen en menor medida que en las películas previamente mencionadas, pero que no pierden el sello del director: la obsesión. Y si bien este es un aspecto que puede (y amerita) analizarse a profundidad, en este artículo quiero enfocarme en la obra en la que tal característica es más notoria: Taxi Driver.