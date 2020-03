La película adelanta su lanzamiento digital

El último film de DC Comics y Warner Bros. tomó la decisión debido al coronavirus y a que muchas personas en el mundo se encuentran en cuarentena.

El spin-off de Suicide Squad estará disponible para su compra digital el 24 de marzo y se espera que la película cueste 20 dólares en plataformas como iTunes y Amazon. Además, a partir de abril se podrá alquilar.

Birds of Prey todavía se está reproduciendo en los cines. Sin embargo, el varias partes del mundo se ha ordenado el cierre de múltiples salas en respuesta a la pandemia de coronavirus. Incluso antes de que los cines cerraran oficialmente, el público había comenzado a evitar lugares tan concurridos en medio de la crisis de salud pública, lo que provocó que las ventas cayeran estrepitosamente.

La noticia llega después del anuncio de Universal, quien pondrá a la venta sus próximos estrenos: Trolls World Tour, The Hunt, The Invisible Man y Emma. Al leer esto, Cathy Yan, directora del film de DC Comics, escribió en Twitter: “No me opondría a poner Birds of Prey en VOD antes”.