La película alcanza los mil millones en recaudación

Como era de esperarse, The Rise of Skywalker, llegó al club de los mil millones, pero todavía está lejos de sus predecesoras.

El Epidosio IX llegó a recaudar 481 millones en Estados unidos y más de 519 a nivel internacional. Es un logro notable, aunque tardó mucho más en llegar que las entregas anteriores de Star Wars, 28 días. A The Force Awakens le tomó 12 días y a The Last Jedi, 19.

Además, The Force Awakens logró acumular más de 2 mil millones en 2015 (936 millones local y 1.1 mil millones internacional), mientras que, dos años después, The Last Jedi recaudó 620 millones en EE. UU. y 712 en el extranjero. De hecho, es bastante difícil que The Rise of Skywalker supere a Rogue One en la cifra local, ya que la precuela de 2016 llegó a 532 millones.

De esta manera, el Episodio IX se convirtió en la séptima película de Disney en unirse al club de los mil millones en 2019. El año pasado el estudio terminó recaudando 11.12 billones a nivel mundial.