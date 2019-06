La película comenzará a producirse a fin de año

The Suicide Squad será el primer film del DC Universe que dirija James Gunn. El creador de Guardianes de la Galaxia nos presentará la nueva aventura de este escuadrón y el rodaje empezará en 2019.

Según informa Geeks Worldwide, la producción de la película comenzará el próximo 23 de septiembre y terminará el 31 de enero, siendo Atlanta (Georgia) la principal localización.

El film no es una secuela de la cinta de David Ayer, no obstante, mantendrá a algunos personajes como Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney), Rick Flagg (Joel Kinnaman) y Amanda Waller (Viola Davis). Además, todo apunta a que David Dastmalchian (Ant-Man and The Wasp), Idris Elba (La Torre Oscura) y John Cena (Bumblebee) se unirán más temprano que tarde al film.