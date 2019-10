La película comenzó a romper récords antes de su estreno

En sus primeras 24 horas de preventa para el día del debut, The Rise of Skywalker reventó la página.

La tienda de Lucasfilm y Disney ha acumulado más ventas anticipadas de boletos que cualquier título anterior de la franquicia, según el servicio en línea Atom Tickets.

Los boletos salieron a la venta el lunes por la noche vinculados con el lanzamiento del asombroso tráiler final. Por lo cual, todos los fanáticos salieron corriendo a reservas sus entradas.

Star Wars: The Rise of Skywalker, es el segundo título con más ventas después del primer día de preventa detrás de, por supuesto, Avengers: Endgame, y ha vendido 2.5 veces más boletos que Star Wars: The Last Jedi.