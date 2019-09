La película de Lila Avilés es elegida para representar a México en los Oscar y Goya

El camino hacía el Premio Oscar 2020 ya ha comenzado, so sólo por parte de cintas como Joker o Once Upon a Time in Hollywood que ya se perfilan para contender en las categorías más importantes de la ceremonia. También por parte de las Academias de todos los países que han comenzado a elegir las películas que irán en competencia.

México no se queda atrás y el día de hoy se anunció que La Camarista de la directora Lila Avilés es la película dirigida para representar a México en los Oscar, galardón que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU. Y también en los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana que da la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.