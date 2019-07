La película de Rick se desarrollará en Philadelphia y todo el mundo apocalíptico seguirá en el Este – The Walking Dead

Recordemos un poco la historia del jerarca mayor. Andrew Lincoln, quien interpretó a Rick desde su debut en The Walking Dead en 2010, inicialmente planeó que su partida de The Walking Dead ocurriera durante la temporada 8. Más tarde se decidió que no se iba a quedar bien, por lo que se mantuvo vivo un tiempo más. Los espectadores estaban nerviosos acerca de cómo se manejaría el destino de Rick, ya que él había sido la fuerza motriz de la serie desde el principio. La última aparición de Rick llegó en la temporada 9, episodio 5, titulado What Comes After. Gravemente herido, Rick condujo a una manada de caminantes a través del puente antes de volarlos con dinamita. Sus aliados probablemente pensaron que murió en la explosión, pero más tarde fue rescatado por Jadis – Anne y llevado por un helicóptero.