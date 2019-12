La película de Will E. Coyote ya cuenta con director

Por si pensaban que el extraño proyecto que traería a Will E. Coyote “al mundo real” iba a desvanecerse como el Correcaminos en ruta de escape, piénsenlo dos veces…

Variety informó que Warner Bros. ha avanzado con la película Coyote vs. Acme asignando a Dave Green (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) como director, aunque siguen en busca de un escritor que de forma a la historia que llevará al desafortunado Coyote a enfrentarse finalmente a Acme, la empresa que solo le ha vendido artefactos defectuosos (o al menos es lo que él piensa).

Y como Sam Raimi fue el mentor de Green en sus inicios… ¿podríamos pensar que el famoso cineasta podría involucrarse de algún modo, quizás como productor? De quienes sí se sabe es de Chris McKay (director de LEGO Batman), Jon y Josh Silberman (It’s Always Sunny in Philadelphia) y Jesse Ehrman.

Todavía no hay fecha de estreno ni escritor para Coyote vs. Acme.