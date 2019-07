La película encuentra a su Sub Zero

El actor nacido en Indonesia, Joe Taslim, fue elegido para interpretar al icónico personaje en la película de acción de New Line Cinema.

Taslim, quien también es un artista marcial, ha participado en varias películas y series en los últimos años: The Raid, Fast and Furious 6, Star Trek Beyond, The Night Come for Us y The Warrior, entre otros títulos.

La cinta se rodará en el sur de Australia a finales de este año y es producida por el director de Aquaman, James Wan. Estará basada en la exitosa franquicia de videojuegos y llegará a los cines el 5 de marzo de 2021. El guión actual es de Greg Russo.

Mortal Kombat 11, la última entrega de la franquicia, debutó en abril y se ha convertido en el lanzamiento más exitoso en la historia de la franquicia de videojuegos.