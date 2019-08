La película estuvo muy cerca de incorporar a Keanu Reeves

El director, David Leitch, ha admitido que consideró traer al actor de John Wick para protagonizar la película.

En una nueva entrevista, Leitch, quien trabajó en la primera película de John Wick en 2014, reveló que tuvo conversaciones con Keanu para darle un papel en la película, pero agregó que el dúo finalmente decidió que no querían “forzar” un papel para la estrella: “Había estado hablando con Keanu periódicamente durante el rodaje y buscando oportunidades de dónde podría estar”, dijo el director a The Hollywood Reporter .

“Quería asegurarme de que fuera suficiente, una promesa real para algo legítimo en el futuro, y no era solo un cameo. Comenzamos a poblar la película con todas estas otras personalidades, y realmente creo que no lo necesitamos, aunque me hubiera encantado “, añadió.

Además, agregó que “le mostré una parte de la película y llegamos a la conclusión de que lo dejaremos para más adelante. Estoy dispuesto a encontrar oportunidades, pero tampoco quería forzar cualquier cosa”.