La película ignorará por completo a Suicide Squad

Si bien Harley Quinn sigue presente, sus compañeros del Escuadrón Suicida desaparecerán de la memoria.

En una entrevista con Screen Rant, la productora Sue Kroll afirmó que esta será una especie de película independiente del DCEU centrada en Harley: “No creo que Birds tenga ninguna similitud con Suicide Squad, excepto que tenemos a Harley como protagonista. Todas las cosas increíbles que a la gente le gustó sobre ella la tenemos en nuestra película, y algo más también. Tenemos dos horas, o lo que sea que dure la película, para explotar a uno de los personajes favoritos de DC. Es una historia solamente suya e independiente”.

Respecto a qué pasará con Joker, la productora señaló: “Birds no está conectada a Suicide Squad. No es una secuela, no es una continuación de esa historia. Por lo tanto, no tiene nada que ver con su salida de prisión a causa del Joker. Ellos se han separado. Este es su viaje personal de descubrimiento con estas mujeres. Por lo tanto, no está relacionado en absoluto”.

Parece que Warner Bros. seguirá apostando a estas películas independiente, al igual que Joker, y dejará al universo extendido de DC para otro momento.